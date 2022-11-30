У Києві на 19 станціях метрополітену можна заряджати телефони – список

Листопад, 30 в 14:45

У Києві на 19 станціях метрополітену облаштували точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджети. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, USB-зарядки розташовані на платформах станцій червоної, синьої та зеленої ліній. Згідно з планом, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро розширюватиметься.

Де облаштували точки з USB-зарядками

станції червоної лінії: Академмістечко, Житомирська, Нивки, Берестейська;

станції синьої лінії: Теремки, Іподром, Виставковий центр, Васильківська, Голосіївська, Деміївська, Тараса Шевченка, Почайна, Мінська, Героїв Дніпра;

станції зеленої лінії: Бориспільська, Харківська, Позняки, Осокорки, Видубичі.

Мер Києва зазначає, що мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро згодом збільшиться, а інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.