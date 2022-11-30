Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У Києві на 19 станціях метрополітену можна заряджати телефони – список

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Києві на 19 станціях метрополітену можна заряджати телефони – список
Фото: Depositphotos

У Києві на 19 станціях метрополітену облаштували точки з USB-зарядками, де можна підзарядити мобільні телефони та інші ґаджети. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, USB-зарядки розташовані на платформах станцій червоної, синьої та зеленої ліній. Згідно з планом, мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро розширюватиметься.

Де облаштували точки з USB-зарядками

  • станції червоної лінії: Академмістечко, Житомирська, Нивки, Берестейська;
  • станції синьої лінії: Теремки, Іподром, Виставковий центр, Васильківська, Голосіївська, Деміївська, Тараса Шевченка, Почайна, Мінська, Героїв Дніпра;
  • станції зеленої лінії: Бориспільська, Харківська, Позняки, Осокорки, Видубичі.

Мер Києва зазначає, що мережа точок для підзарядки телефонів на станціях метро згодом збільшиться, а інформацію про нові локації оперативно оприлюднюватиме метрополітен.

Зараз дивляться
Читайте
На станції метро Університет на місці російських діячів з’явилися поради від ДСНС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка