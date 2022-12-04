Грудень, 04 в 20:46

В Україні залишається складна ситуація з електропостачанням після ракетних атак, тому в різних областях запроваджуються графіки відключення світла.

Вони діятимуть, поки не буде замінено обладнання – на це може піти до шести місяців, стверджують експерти з питань енергетики.

Харківська область

Графік відключень світла діятиме, зокрема, у Харківській області з 5 до 11 грудня. У графіку погодинних відключень є 12 черг:

Зараз дивляться

1 черга 15:00 — 18:00;

2 черга 17:00 — 20:00;

3 черга 18:00 — 21:00;

4 черга 19:00 — 22:00;

5 черга 07:00 — 10:00;

6 черга 08:00 — 11:00;

7 черга 09:00 — 12:00;

8 черга 10:00 — 13:00;

9 черга 11:00 — 14:00;

10 черга 12:00 — 15:00;

11 черга 13:00 — 16:00;

12 черга 14:00 — 17:00.

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Львівська область

У Львівській області діють три черги обмеження електропостачання, йдеться на сайті Львівобленерго. У повідомленні зазначають, що світло подаватимуть двічі на добу по чотири години (загалом споживачі будуть близько восьми годин з електрикою).

Проте в інші години дня та ночі можуть бути перерви в електропостачанні. Детальний графік відключення світла за адресою на Львівщині можна переглянути за посиланням.

Тернопільська область

Енергетики поділили споживачів на три групи, яким почергово подаватимуть електропостачання у Тернопільській області. Стабілізаційні обмеження діють у режимі чотири через вісім годин.

Тобто люди матимуть світло чотири години, а вісім годин залишатимуться без нього. Проте відповідні заходи запроваджуватимуться у разі необхідності збалансувати енергосистему.

Дніпропетровська область

Відключення світла тимчасово діють й у Дніпропетровській області, проте їх застосовують для стабілізації напруги в енергосистемі. На сайті ДТЕК Дніпровські електромережі можна ввести назву свого населеного пункту та переглянути графік відключення світла за конкретною адресою.

У компанії зазначають, що стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження державної енергокомпанії НЕК Укренерго.

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Запорізька область

У Запорізькій області споживачі поділені на три черги, яким вимикають світло за графіком. У ПАТ Запоріжжяобленерго зазначають, що тривалість відключення – 3-4 години, за температури зовнішнього середовища нижче -10°C – не більше двох годин.

Після завершення цього періоду часу перша черга споживачів включається, а виключається – друга. У такому ж порядку та з таким же інтервалом відбувається включення другої та відключення третьої черги. Це може відбуватися, поки не стабілізується єдина енергосистема.

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Закарпатська область

Закарпаттяобленерго вже оприлюднило графік відключення світла, проте у деяких регіонах можуть діяти локальні аварійні обмеження. У цей час може не бути електропостачання, поки енергетикам не вдасться зменшити напругу в системі.

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Інші області

В інших областях також діють обмеження електропостачання, і водночас вони можуть бути нестабільними через потребу стабілізувати енергосистему. Військові адміністрації попереджають громадян, щоб вони мали з собою заряджений павербанк або інші прилади.