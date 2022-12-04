Відключення світла 5 грудня: в яких регіонах України не буде електроенергії
В Україні залишається складна ситуація з електропостачанням після ракетних атак, тому в різних областях запроваджуються графіки відключення світла.
Вони діятимуть, поки не буде замінено обладнання – на це може піти до шести місяців, стверджують експерти з питань енергетики.
Харківська область
Графік відключень світла діятиме, зокрема, у Харківській області з 5 до 11 грудня. У графіку погодинних відключень є 12 черг:
- 1 черга 15:00 — 18:00;
- 2 черга 17:00 — 20:00;
- 3 черга 18:00 — 21:00;
- 4 черга 19:00 — 22:00;
- 5 черга 07:00 — 10:00;
- 6 черга 08:00 — 11:00;
- 7 черга 09:00 — 12:00;
- 8 черга 10:00 — 13:00;
- 9 черга 11:00 — 14:00;
- 10 черга 12:00 — 15:00;
- 11 черга 13:00 — 16:00;
- 12 черга 14:00 — 17:00.
Львівська область
У Львівській області діють три черги обмеження електропостачання, йдеться на сайті Львівобленерго. У повідомленні зазначають, що світло подаватимуть двічі на добу по чотири години (загалом споживачі будуть близько восьми годин з електрикою).
Проте в інші години дня та ночі можуть бути перерви в електропостачанні. Детальний графік відключення світла за адресою на Львівщині можна переглянути за посиланням.
Тернопільська область
Енергетики поділили споживачів на три групи, яким почергово подаватимуть електропостачання у Тернопільській області. Стабілізаційні обмеження діють у режимі чотири через вісім годин.
Тобто люди матимуть світло чотири години, а вісім годин залишатимуться без нього. Проте відповідні заходи запроваджуватимуться у разі необхідності збалансувати енергосистему.
Дніпропетровська область
Відключення світла тимчасово діють й у Дніпропетровській області, проте їх застосовують для стабілізації напруги в енергосистемі. На сайті ДТЕК Дніпровські електромережі можна ввести назву свого населеного пункту та переглянути графік відключення світла за конкретною адресою.
У компанії зазначають, що стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження державної енергокомпанії НЕК Укренерго.
Запорізька область
У Запорізькій області споживачі поділені на три черги, яким вимикають світло за графіком. У ПАТ Запоріжжяобленерго зазначають, що тривалість відключення – 3-4 години, за температури зовнішнього середовища нижче -10°C – не більше двох годин.
Після завершення цього періоду часу перша черга споживачів включається, а виключається – друга. У такому ж порядку та з таким же інтервалом відбувається включення другої та відключення третьої черги. Це може відбуватися, поки не стабілізується єдина енергосистема.
Закарпатська область
Закарпаттяобленерго вже оприлюднило графік відключення світла, проте у деяких регіонах можуть діяти локальні аварійні обмеження. У цей час може не бути електропостачання, поки енергетикам не вдасться зменшити напругу в системі.
Інші області
В інших областях також діють обмеження електропостачання, і водночас вони можуть бути нестабільними через потребу стабілізувати енергосистему. Військові адміністрації попереджають громадян, щоб вони мали з собою заряджений павербанк або інші прилади.