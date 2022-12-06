Декабрь, 06 в 17:42

По всей территории Украины действуют аварийные и стабилизационные отключения света. В каждом городе и области делят потребителей на три основные группы, которым будут выключать электроэнергию в определенное время суток.

Факты ICTV подготовили списки сайтов и ресурсов для каждой области Украины, где можно узнать свою группу и часы отключений.

Стоит отметить, что все обнародованные графики – это графики вероятных отключений, которые будут применяться только в случае команды от НЭК Укрэнерго за необходимости сбалансировать энергосистему. Сейчас во многих областях Украины действуют аварийные отключения, поэтому графики могут не действовать.

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Киев

Жители столицы могут воспользоваться сайтом Yasno. Там необходимо указать свою улицу, бульвар или проспект, а также номер дома.

Ресурс автоматически покажет, к какой группе отключений отнесен ваш дом и в какие часы может быть вероятное выключение света.

Информацию об отключении также можно посмотреть на сайте ДТЭК. Процедура одинакова: вводите свой адрес и смотрите, когда не будет света.

Киевская область

Жители области могут проверить свою группу и время отключения электроэнергии на сайте ДТЭК.

Перейдите по ссылке. Укажите свой населенный пункт. Введите улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений.

Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Чернигов и область

Посмотреть график отключений и свою группу можно на сайте Черниговоблэнерго по ссылке.

На сайте отмечают, что жители Черниговщины могут следить за дальнейшими изменениями на информационных ресурсах компании:

на сайте

на странице АО Черниговоблэнерго в Facebook.

Житомирская область

Жители Житомирщины могут просмотреть информацию о графиках и группах отключений на официальном сайте Житомироблэнерго.

Потребители области были поделены на три сектора.

первый сектор — график отключений можно просмотреть здесь

второй сектор — график можно посмотреть здесь

третий сектор — график смотрите здесь

За изменениями в графиках следите на сайтах Житомироблэнерго и Житомирской ОГА.

Винница и область

Информацию о том, когда и где отключат свет, можно проверить:

на официальном сайте Винницаоблэнерго

в личном кабинете потребителя

с помощью Telegram-бота

Полтавская область

Получить информацию о графиках отключений можно в личном кабинете, а также с помощью удобных мессенджеров:

в Viber по ссылке

в Telegram @PltOblEnergo

Также посмотреть, к какой группе отнесен ваш дом, можно в мобильном приложении для Android.

Следите за обновлением на официальном сайте Облэнерго Полтавщины.

Закарпатская область

Просмотреть подробный график отключений можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.

Потребители не поделены на группы, однако в графике вы можете найти свой город и посмотреть, в какие часы света не будет именно у вас.

Ровно и область

Детальные графики отключений электроэнергии для города Ровно можно посмотреть на сайте Ровнооблэнерго.

А график отключений света для Ровенской области отключений находится по этой ссылке.

Также ознакомиться с перечнем запланированных отключений можно в личных кабинетах потребителей:

Сумы и область

На сайте Сумыоблэнерго в разделе Отключение необходимо выбрать тип отключения света (аварийный, плановый или весь график) и указать свой регион. Система автоматически покажет результат.

Найти очередь, к которой относится ваш адрес или населенный пункт, вы можете в личном кабинете E-Svitlo. Там нужно перейти в раздел Бытовой потребитель, указать свой лицевой счет и нажать на отметку Отключения.

Прикарпатье

Графики отключений для всех районов, городов и населенных пунктов Прикарпатья можно посмотреть на сайте Прикарпатьеоблэнерго:

Перейдите по ссылке. Найдите и нажмите График аварийных выключений. Найдите свой населенный пункт в одной из очередей.

Отследить информацию об отключениях и времени восстановления электроснабжения можно на сайте облэнерго и в чат-боте Viber.

Чтобы посмотреть графики отключений, нужно зарегистрироваться в чат-боте компании в Viber, нажать на свой лицевой счет, затем на кнопку Отсутствует свет и График аварийных отключений. Для активных пользователей этого бота регистрация не нужна.

Днепр и область

Жители Днепропетровщины могут воспользоваться сайтом Yasno. Там необходимо указать свой населенный пункт, улицу, бульвар или проспект, а также номер дома.

Ресурс автоматически покажет, к какой группе отключений отнесен ваш дом и в какие часы может быть выключение света.

Информацию о своей группе и времени отключения также можно найти на сайте ДТЭК Днепровские электросети по ссылке.

Львовщина

Чтобы узнать графики отключений, которые действуют на Львовщине, перейдите по ссылке.

Жители других областей могут узнать свою группу и график отключений: