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Факти / Україна / Суспільство

Мінний терор РФ ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний – Зеленський

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Російські терористи свідомо намагаються залишити після себе якнайбільше смертельних пасток: закопаних “фугасів”, розтяжок, замінованих будівель, машин та інфраструктури.

Окремим пунктом обвинувачення проти Росії за агресію варто виділити саме мінний терор. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні 8 грудня.

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– Я впевнений: це буде серед пунктів обвинувачення проти Росії за агресію – саме мінний терор. Він ще жорстокіший та підліший, ніж ракетний, бо немає такої протимінної системи, яка могла б знищити хоча б частину загрози, як це робить наша ППО, – наголошує глава держави.

Президент підписав укази про відзначення державними нагородами посмертно поліцейських, чиї життя були забрані вчора, 7 грудня, на Херсонщині російськими мінами.

– Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань, коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, поліцейські потрапили у мінну пастку, – розповів президент.

Володимир Зеленський наголошує, що це та форма російського терору, якій доведеться ще роками протидіяти.

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