Грудень, 11 в 8:50

На тимчасово окупованій частині Луганщини росіяни продовжують проводити примусову мобілізацію.

Про це повідомляє пресслужба Луганської ОВА.

На Сєвєродонецькому напрямку, зокрема у Хрустальному, побільшало патрулів, які перевіряють документи у чоловіків, вручають їм повістки та відвозять до пунктів збору мобілізованих.

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Повістки в Міловому отримують майже всі – ніхто не дивиться на вік, стан здоров’я та кількість дітей у мобілізованих.

Жителі Сорокиного неодноразово були свідками публічного побиття тих, хто добровільно відмовляється від мобілізації – до військкоматів їх доставляють силоміць.

Щоб протидіяти численним випадкам дезертирства, в підрозділах окупаційних військ росіяни розсилають текстові повідомлення абонентам мобільної мережі Лугаком із попередженням щодо кримінальної відповідальності за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації військових частин.

Крім того, російські окупанти проводять обшуки в закладах освіти на території тимчасово захопленої Луганської області. Загарбники полюють на книжки українською мовою та будь-які матеріали, що містять символіку України.