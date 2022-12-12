Грудень, 11 в 22:14

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Серед основних тем – ситуація на передовій, відновлення енергетики, розвіддані про плани та розрахунки окупантів, внутрішні виклики.

Всі відомості детально опрацьовують, наголошує президент у вечірньому відеозверненні 11 грудня. За його словами, після атак РФ залишається складною ситуація з українською енергосистемою.

Зараз дивляться

– Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці та область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною, – зазначає він.

Глава держави запевняє, що представники української влади та дипломатії постійно працюють з партнерами, щоб полегшити зиму для українців, надати більше можливостей та електрики.

– Наступний тиждень буде важливим з цієї точки зору. Саміт G7, конференція у Франції щодо відновлення й стійкості України зимою, заходи на рівні Європейського Союзу… Готуємось до участі, очікуємо важливих результатів…

Також він розповів, що рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовано санкції проти семи осіб, пов’язаних з Росією.