Украина обязательно победит! Залужный поздравил с Днем Сухопутных войск ВСУ
В День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отмечаемый 12 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с профессиональным праздником.
– Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и обязательно победит. Благодаря вам, собратья и сестры! Спасибо за службу и верность присяге, – сказал Залужный.
Он также вспомнил о павших воинах, подчеркнув, что наша обязанность – продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи.
День Сухопутных войск Украины ежегодно отмечается 12 декабря с 1997 года.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 292-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Валерій Залужний