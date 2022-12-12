Декабрь, 12 в 9:54

В День Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, отмечаемый 12 декабря, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных с профессиональным праздником.

– Родная земля дает нам силы ее защищать. Украина выстояла и обязательно победит. Благодаря вам, собратья и сестры! Спасибо за службу и верность присяге, – сказал Залужный.

Он также вспомнил о павших воинах, подчеркнув, что наша обязанность – продолжать борьбу за себя и за них, поддерживать их семьи.

Сейчас смотрят

День Сухопутных войск Украины ежегодно отмечается 12 декабря с 1997 года.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 292-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Валерій Залужний