Україна неодмінно переможе! Залужний привітав з Днем Сухопутних військ ЗСУ
У День Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначається 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з професійним святом.
– Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі, – сказав Залужний.
Він також згадав про полеглих воїнів, наголосивши, що наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини.
День Сухопутних військ України щорічно відзначається 12 грудня з 1997 року.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 292-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Валерій Залужний