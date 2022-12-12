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Факти / Україна / Суспільство

Україна неодмінно переможе! Залужний привітав з Днем Сухопутних військ ЗСУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Валерій Залужний

У День Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначається 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з професійним святом.

– Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі, – сказав Залужний.

Він також згадав про полеглих воїнів, наголосивши, що наш обов’язок –  продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини.

Зараз дивляться

День Сухопутних військ України щорічно відзначається 12 грудня з 1997 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 292-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Валерій Залужний

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