Грудень, 12 в 9:54

У День Сухопутних військ Збройних сил України, який відзначається 12 грудня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з професійним святом.

– Рідна земля дає нам сили її захищати. Україна вистояла і неодмінно переможе. Завдяки вам, побратими і посестри! Дякую за службу і вірність присязі, – сказав Залужний.

Він також згадав про полеглих воїнів, наголосивши, що наш обов’язок – продовжувати боротьбу за себе і за них, підтримувати їхні родини.

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День Сухопутних військ України щорічно відзначається 12 грудня з 1997 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 292-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: Валерій Залужний