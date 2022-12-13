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Факты / Україна / Общество

В Полтавской области с 15 декабря вводят комендантский час для детей — глава ОВА

Марта Бондаренко, редактор ленты
Діти та війна в Україні
Фото: Нацполиция

В Полтавской области вводят комендантский час для детей до 14 лет.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, в области с 15 декабря лицам до 14 лет включительно запрещено находиться на улице, в местах общего пользования без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.

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Такое решение принял Совет обороны Полтавской области.

Дмитрий Лунин подчеркнул, что правоохранители были инициаторами урегулирования вопроса нахождения детей вечером на улице.

С 19 ноября в Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа — с 23:00 до 05:00. Алкоголь в магазинах продается с 12:00 до 20:00.

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