Декабрь, 13 в 14:31

В Полтавской области вводят комендантский час для детей до 14 лет.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его словам, в области с 15 декабря лицам до 14 лет включительно запрещено находиться на улице, в местах общего пользования без сопровождения взрослых с 21:00 до 07:00.

Сейчас смотрят

Такое решение принял Совет обороны Полтавской области.

Дмитрий Лунин подчеркнул, что правоохранители были инициаторами урегулирования вопроса нахождения детей вечером на улице.

С 19 ноября в Полтавской области сократили продолжительность комендантского часа — с 23:00 до 05:00. Алкоголь в магазинах продается с 12:00 до 20:00.