На Полтавщині з 15 грудня вводять комендантську годину для дітей – голова ОВА
Фото: Нацполіція
На Полтавщині вводять комендантську годину для дітей віком до 14 років.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
За його словами, в області з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00.
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Таке рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини.
Дмитро Лунін наголосив, що правоохоронці були ініціаторами врегулювання питання перебування дітей ввечері на вулиці.
З 19 листопада на Полтавщині скоротили тривалість комендантської години – з 23:00 до 05:00. Алкоголь в магазинах продають з 12:00 до 20:00.