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На Полтавщині з 15 грудня вводять комендантську годину для дітей – голова ОВА

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Діти та війна в Україні
Фото: Нацполіція

На Полтавщині вводять комендантську годину для дітей віком до 14 років.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, в області з 15 грудня особам віком до 14 років включно заборонено перебувати на вулиці, в місцях загального користування без супроводу дорослих із 21:00 до 07:00.

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Таке рішення ухвалила Рада оборони Полтавщини.

Дмитро Лунін наголосив, що правоохоронці були ініціаторами врегулювання питання перебування дітей ввечері на вулиці.

З 19 листопада на Полтавщині скоротили тривалість комендантської години – з 23:00 до 05:00. Алкоголь в магазинах продають з 12:00 до 20:00.

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