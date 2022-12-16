Грудень, 16 в 12:00

Станом на 11:00 16 грудня 2022 року окупанти випустили по території України 60 ракет.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За словами Ігната, ворог запускав ракети з літаків Ту-97 (ракети Х-555 та Х-101). Також відомо про пуск Калібрів із Чорного моря.

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Також ворог запустив ракети С-300 та Х-22 з бомбардувальників Ту-22Мз.

– Ворог хотів масово розосередити увагу протиповітряної оборони, тримати нас у певній напрузі, щоб якомога більше його знарядь-убивць – ракет – полетіли та вразили свої цілі, – зазначив Ігнат.

Також у небі помічено присутність МіГ-31К, носіїв Кинджалів.

Ігнат додав, що наша протиповітряна оборона спрацювала непогано, проте наразі точна кількість збитих ворожих ракет невідома.

– Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати ми повідомимо, – сказав Ігнат.