Рух київського метро тимчасово зупинено на всіх гілках
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Рух київського метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Наразі підземні станції працюють як укриття.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
– Про відновлення руху повідомимо додатково, – написав Кличко.
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Нагадуємо, 16 грудня 2022 року у Києві під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи в трьох районах. Кличко закликає жителів не виходити з укриттів, адже атака на столицю триває.
Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працює наша протиповітряна оборона.