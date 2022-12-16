Грудень, 16 в 10:42

Рух київського метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Наразі підземні станції працюють як укриття.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Про відновлення руху повідомимо додатково, – написав Кличко.

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Нагадуємо, 16 грудня 2022 року у Києві під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи в трьох районах. Кличко закликає жителів не виходити з укриттів, адже атака на столицю триває.