Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

Рух київського метро тимчасово зупинено на всіх гілках

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
метро у києві
Фото: Depositphotos

Рух київського метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Наразі підземні станції працюють як укриття.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Про відновлення руху повідомимо додатково, – написав Кличко.

Зараз дивляться

Нагадуємо, 16 грудня 2022 року у Києві під час масованої ракетної атаки пролунали вибухи в трьох районах. Кличко закликає жителів не виходити з укриттів, адже атака на столицю триває.

Раніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у столиці працює наша протиповітряна оборона.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка