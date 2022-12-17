Декабрь, 17 в 21:14

В Украину удалось вернуть 20 детей, которых российские оккупанты незаконно вывезли в РФ. Среди них есть дочь женщины-военнослужащей Вооруженных сил (ВСУ).

Все несовершеннолетние – из Харьковской области, из деоккупированных районов вблизи Изюма, Балаклеи и Купянска. Россияне их вывезли еще в конце августа под предлогом оздоровления в лагере. Впрочем, из российского Геленджика оккупанты перевезли их впоследствии в Анапу и возвращать не спешили.

Родителям сообщили, что в Харьковской области сейчас детям опасно. Поэтому за украинскими детьми направились родители.

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Организовали операцию по спасению волонтеры из благотворительной организации Save Ukraine. Благотворители занимаются эвакуацией людей из горячих точек с 2014 года. И это уже второе успешное возвращение похищенных детей из России с 24 февраля. Сначала удалось забрать 8 человек, сейчас уже 20.

В Украину вернули 20 детей, похищенных РФ: среди них дочь военнослужащей ВСУ / 8 фотографий

Волонтеры проработали маршрут, помогли родным подготовить все необходимые документы, обеспечили транспорт. Родителям пришлось проделать нелегкий путь из Польши через Беларусь в РФ и обратно.

Ради безопасности водителями автобусов были граждане Беларуси. Впрочем, двоих детей забрать не удалось.

– Принципиальная позиция руководства лагеря – отдавать детей только в руки мамам или законным представителям, например, если это опекун. Двоих детей нам руководство лагеря не отдало, среди них один ребенок-сирота, это мальчик. Его бабушка-опекун по состоянию здоровья не смогла поехать. Мама еще одной девочки не успела подготовить документы, и опять же по поручению детей сказали не отдадут, – рассказала представитель благотворительной организации Мирослава Харченко.

Это была рискованная поездка, говорят волонтеры, ведь не было известно, выпустят ли россияне украинских родителей с детьми. Этой группе повезло, сегодня они добрались до Киева. Весь путь занял больше недели.

Среди спасенных детей – дочь женщины-военнослужащей ВСУ, которую в РФ вывез родной дядя. Она не видела маму весь год.

С 24 февраля, пока женщина служила в армии, ее ребенок оставался в оккупированном Волчанске, Харьковской области, вместе с бабушкой. Перед освобождением города родной брат матери забрал с собой ребенка в Россию без ее ведома. И только сейчас согласился отдать волонтерам.

Это счастье, что враг так и не узнал, что мама девочки – военнослужащая. В Воронеже ребенка передали украинской группе родителей.

– Нельзя оставлять наших детей в России, их там ждут российские семьи, в которые они будут незаконно принудительно усыновлены. Они больше никогда не увидят Украину и не вернутся, — подчеркнула представитель благотворительной организации Мирослава Харченко.

По информации волонтеров, только в лагере в Анапе до сих пор остаются около сотни украинских детей. Есть данные, что если их не вывезти домой, то с нового года их будут заселять вглубь России и искать для них новые семьи. Найти потом несовершеннолетних украинцев будет гораздо сложнее.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в настоящее время в России находятся 12 тыс. украинских детей. И 8,6 тыс. из них были вывезены из Украины принудительно.