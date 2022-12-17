Грудень, 17 в 21:14

До України вдалося повернути 20 дітей, яких російські окупанти незаконно вивезли до РФ. Серед них є донька жінки-військовослужбовиці Збройних сил (ЗСУ).

Усі неповнолітні з Харківщини, із деокупованих районів поблизу Ізюма, Балаклії та Куп’янська. Росіяни їх вивезли ще наприкінці серпня під приводом оздоровлення у таборі. Втім із російського Геленджика окупанти перевезли їх згодом до Анапи і повертати не поспішали.

Батькам повідомили, що на Харківщині зараз дітям небезпечно. Тож за українськими дітьми попрямували батьки.

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Організували операцію з порятунку волонтери з благодійної організації Save Ukraine. Благодійники займаються евакуацією людей із гарячих точок з 2014 року. І це вже друге успішне повернення викрадених дітей з Росії із 24 лютого. Спершу вдалося забрати 8 осіб, зараз уже 20.

До України повернули 20 дітей, викрадених РФ: серед них донька військовослужбовиці ЗСУ / 8 фотографий

Волонтери пропрацювали маршрут, допомогли рідним виготовити усі необхідні документи, забезпечили транспорт. Батькам довелося подолати нелегкий шлях із Польщі через Білорусь до РФ і назад.

Заради безпеки водіями автобусів були громадяни Білорусі. Втім двох дітей забрати не вдалося.

– Принципова позиція керівництва табору – віддавати дітей лише в руки мамам або законним представникам, наприклад, якщо це опікун. Двох дітей нам керівництво табору не віддало, серед них одна дитина-сирота, це хлопчик. Його бабуся-опікун за станом здоров’я не змогла поїхати. Мама ще однієї дівчинки не встигла виготовити документи, і знову ж таки по дорученню дітей сказали не віддадуть, – розповіла представник благодійної організації Мирослава Харченко.

Це була ризикована поїздка, кажуть волонтери, адже не було відомо, чи випустять росіяни українських батьків із дітьми. Цій групі пощастило, сьогодні вони дісталися Києва. Увесь шлях зайняв більше тижня.

Серед врятованих дітей – донька жінки-військовослужбовця ЗСУ, яку до РФ вивіз рідний дядько. Вона не бачила маму увесь рік.

Із 24 лютого, поки жінка служила у війську, її дитина залишалася в окупованому Вовчанську, на Харківщині, разом із бабусею. Перед звільненням міста рідний брат матері забрав із собою дитину до Росії без її відома. І лише зараз погодився віддати волонтерам.

Це щастя, що ворог так і не дізнався, що мама дівчинки військовослужбовиця. У Воронежі дитину передали українській групі батьків.

– Не можна залишати наших дітей в Росії, їх там чекають російські сім’ї, в які вони будуть незаконно примусово усиновлені. Вони більше ніколи не побачать Україну і не повернуться, – наголосила представник благодійної організації Мирослава Харченко.

За інформацією волонтерів, лише у таборі в Анапі досі залишається близько сотні українських дітей. Є дані, що якщо їх не вивезти додому, то з нового року їх заселятимуть вглиб Росії і шукатимуть для них нові сім’ї. Знайти потім неповнолітніх українців буде набагато складніше.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, наразі у Росії перебувають 12 тис. українських дітей. І 8,6 тис. із них були вивезені з України примусово.