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Якщо не буде нових атак: у ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Якщо не буде нових атак: у ДТЕК назвали терміни відновлення генерації після обстрілів
Фото: Офіс президента

Потрібно орієнтовно два чи три тижні, щоб відновити генерацію електрики в Україні після серії масованих ракетних ударів. Однією з найголовніших умов є те, що протягом цього часу не буде нових атак ракетами чи ударними дронами-камікадзе.

Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини. Він запевняє, що ситуація в енергосистемі непроста, однак перебуває під контролем.

– Вона стабілізується, генерація поступово відновлюється. Вже вийшли на номінальну потужність майже всі атомні енергоблоки. Наші підприємства, дві станції були значно пошкоджені. Одна 15 грудня, інша – 16 грудня. Цим питанням також займаються й інші компанії, які оперують теплоелектростанції, – стверджує виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, у більшості областей України ще тривають екстрені відключення для стабілізації системи. Наразі спостерігається дефіцит потужностей, який збільшується через зниження температури на вулиці (люди вимушені вмикати електроприлади, щоб зігрітися).

Зараз дивляться

– Зараз ми говоримо в контексті цієї зими. Стабілізувати систему ми можемо лише шляхом максимального відновлення до того рівня, який надає можливість працювати генерації. Якщо немає обстрілів, потрібно два-три тижні, тоді генерація повертатиметься до можливого обсягу, – вважає він.

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