Укрэнерго начало аварийные отключения в 10 областях и Киеве
Из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины и Киеве вводятся графики аварийных отключений света.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Аварийные графики приходится применить из-за разрушения объектов энергетической инфраструктуры российскими дронами.
Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.
Энергетики в первую очередь запитали объекты критической инфраструктуры. Возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может затянуться.
Энергетики уверяют, что держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц.
– Работаем синхронно с европейской континентальной сетью.
Также в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения.