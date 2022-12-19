Декабрь, 19 в 11:34

Из-за сложной ситуации в энергосистеме в 10 областях Украины и Киеве вводятся графики аварийных отключений света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Аварийные графики приходится применить из-за разрушения объектов энергетической инфраструктуры российскими дронами.

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Самая сложная ситуация сложилась в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и Киеве.

Энергетики в первую очередь запитали объекты критической инфраструктуры. Возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может затянуться.

Энергетики уверяют, что держат ситуацию под контролем. В энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц.

– Работаем синхронно с европейской континентальной сетью.

Также в южном и восточном регионах враг подверг артиллерийскому обстрелу деоккупированные районы, есть повреждения.