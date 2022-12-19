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Укренерго розпочало аварійні відключення у 10 областях та Києві

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Укренерго розпочало аварійні відключення у 10 областях та Києві
Фото: Pixabay

Через складну ситуацію в енергосистемі у 10 областях України та місті Києві запроваджуються графіки аварійних відключень світла.

Про це повідомили в Укренерго.

Аварійні графіки доводиться застосовувати через руйнування об’єктів енергетичної інфраструктури російськими дронами.

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Наразі найскладніша ситуація склалась в центральному, східному та дніпровському регіонах. Введено графіки аварійних відключень в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Київській областях та Києві.

Енергетики передусім заживили об’єкти критичної інфраструктури. Відновлення енергопостачання побутовим споживачам може затягнутися.

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Енергетики запевняють, що тримають ситуацію під контролем. В енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц.

– Працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

Також в південному та східному регіонах ворог обстріляв з артилерії деокуповані райони, є пошкодження.

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