Декабрь, 19 в 19:07

Армия РФ продолжает атаковать украинскую критическую инфраструктуру. Чтобы стабилизировать ситуацию, в Украине продолжаются вынужденные отключения света.

Пока узнать о ситуации со светом позволяют облэнерго украинских областей.

Как будут выключать свет 20 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Где и когда не будет света 20 декабря 2022

Харьковская область – график отключения света

В регионе действуют плановые отключения, которые предусматривают 12 очередей почасовых отключений: 1 очередь 18:00 — 21:00; 2 очередь 19:00 — 22:00; 3 очередь 07:00 — 10:00; 4 очередь 08:00 — 11:00; 5 очередь 09:00 — 12:00; 6 очередь 10:00 — 13:00; 7 очередь 11:00 — 14:00; 8 очередь 12:00 — 15:00; 9 очередь 13:00 — 16:00; 10 очередь 14:00 — 17:00; 11 очередь 15:00 — 18:00; 12 очередь 17:00 — 20:00.

На официальном сайте Харьковоблэнерго можно перейти по ссылке, выбрать из списка свой населенный пункт, улицу и дом, после чего проверить актуальное расписание отключения электроснабжения.

Львовская область – график отключения света

В области потребителей распределили на три группы, согласно которым осуществляются графики отключения света.

Также ежесуточно предусматриваются зарезервированные часы, когда свет могут выключать дополнительно для предотвращения аварий. Электроэнергию будут стабильно подавать дважды в сутки по четыре часа (в общей сложности восемь часов в день).

Винницкая область – график ограничения электроснабжения

В Винницкой области действуют графики отключения света. Актуальное расписание можно посмотреть на сайте Винницаоблэнерго.

В поиске следует ввести свой населенный пункт и адрес, после чего появится расписание отключений электроэнергии.

Черниговская область – когда не будет света

Сейчас на территории Черниговщины действуют графики в формате “три через шесть” из-за атак по энергоструктуре 16 декабря. Поэтому в области есть три очереди с соответствующими цветами – желтым, синим и зеленым.

О принадлежности к той или иной группе можно узнать на сайте Черниговоблэнерго, в частности, через ЕІС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область – расписание отключения электричества

На территории области действуют прогнозируемые часы включения/отключения электроэнергии.

Жители области предупреждают, что часы отключения могут быть изменены при следующих условиях: несоблюдение доказанных предельных величин потребления электрической энергии потребителями области; во время воздушной тревоги на территории области; в случае отсутствия связи; на время, необходимое для проведения переключений по смене очередей.

В Закарпатской области функционирует расписание с тремя основными и одной дополнительной очередью. Актуальную информацию можно узнать на официальном сайте Закарпатьяоблэнерго.

Другие регионы

В других областях также действуют графики отключения света, как по расписанию, так и экстренные, необходимые для предотвращения аварий в энергосистеме Украины. Актуальную информацию предоставляют местные облэнерго и ДТЭК.