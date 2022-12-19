Грудень, 19 в 19:07

Армія РФ продовжує атакувати українську критичну інфраструктуру. Щоб стабілізувати ситуацію, в Україні тривають вимушені відключення світла.

Наразі дізнатися про ситуацію зі світлом дозволяють обленерго українських областей.

Як вимикатимуть світло 20 грудня, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Де та коли не буде світла 20 грудня 2022

Харківська область – графік відключення світла

У регіоні діють планові вимкнення, які передбачають 12 черг погодинних відключень: 1 черга 18:00 — 21:00; 2 черга 19:00 — 22:00; 3 черга 07:00 — 10:00; 4 черга 08:00 — 11:00; 5 черга 09:00 — 12:00; 6 черга 10:00 — 13:00; 7 черга 11:00 — 14:00; 8 черга 12:00 — 15:00; 9 черга 13:00 — 16:00; 10 черга 14:00 — 17:00; 11 черга 15:00 — 18:00; 12 черга 17:00 — 20:00.

На офіційному сайті Харківобленерго можна перейти за посиланням, обрати зі списку свій населений пункт, вулицю та будинок, після чого перевірити актуальний розклад відключення електропостачання.

Львівська область – графік відключення світла

В області споживачі розподілили на три групи, за якими здійснюються графіки відключення світла.

Також кожної доби передбачаються зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково для запобігання аварій. Електроенергію стабільно надаватимуть двічі на добу по чотири години (загалом вісім годин на день).

Вінницька область – графік обмеження електропостачання

На Вінниччині діють графіки відключення світла. Актуальний розклад можна переглянути на сайті Вінницяобленерго.

У пошуку слід ввести свій населений пункт та адресу, після чого з’явиться розклад відключень електроенергії.

Чернігівська область – коли не буде світла

Наразі на території Чернігівщини діють графіки у форматі “три через шість” через атаки по енергоструктурі 16 грудня. Тому в області є три черги з відповідними кольорами – жовтим, синім та зеленим.

Про приналежність до тієї чи іншої групи можна дізнатися на сайті Чернігівобленерго, зокрема, через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область – розклад відключення електрики

На території області діють прогнозовані години включення/відключення електроенергії.

Мешканців області попереджають, що години відключення можуть змінити за таких умов: недотримання доведених граничних величин споживання електричної енергії споживачами області; під час повітряної тривоги на території області; у разі відсутності зв’язку; на час, необхідний для проведення перемикань по зміні черг.

Загалом у Закарпатській області функціонує розклад з трьома основними та однією додатковою чергою. Актуальну інформацію можна дізнатися на офіційному сайті Закарпаттяобленерго.

Інші регіони

В інших областях також діють графіки вимкнення світла, як за розкладом, так і екстрені, які потрібні для запобігання аварій в енергосистемі України. Актуальну інформацію надають місцеві обленерго та ДТЕК.