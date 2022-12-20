Декабрь, 20 в 19:18

Пакет помощи для восстановления школ был подписан Европейской Комиссией и Правительством Украины. Координировать процесс восстановления учебных заведений будет Фонд Елены Зеленской.

Европейская Комиссия и Правительство Украины подписали соглашение о пакете поддержки в объеме €100 млн для восстановления и реабилитации школьных заведений, разрушенных в результате полномасштабной агрессии России против Украины, ровно через три месяца после того, как Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен объявила об этом в своем обращении Состояние Союза в 2022 году. Помощь будет поступать в Украину через гуманитарных партнеров ЕС, а частично – как бюджетную поддержку для Правительства Украины.

Европейская Комиссия выделила из текущего контракта с польским банком развития Bank Gospodarstwa Krajowego около €14 млн на приобретение школьных автобусов, чтобы обезопасить перевозку украинских детей в школу.

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Комиссия также положила начало общесоюзной кампании солидарности по благотворительной передаче школьных автобусов для Украины, направляемых через Механизм гражданской защиты ЕС. В настоящее время из ЕС и его государств-членов в Украину следуют примерно 240 автобусов. Потом поступит еще больше.

– Целенаправленные удары России по гражданской инфраструктуре, особенно, когда на страну наступает зима, являются умышленным преступлением против миллионов невинных людей. А еще они являются грубым нарушением международного права, — сказала Урсула фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что главный приоритет ЕС – как можно скорее вернуть украинских детей в школу. Сегодня мы выполняем наше обещание поддержать реабилитацию школ, поврежденных и разрушенных варварской войной России.

– К началу 2023 года мы также доставим для Украины школьные автобусы, чтобы дети могли действительно ездить в школу в лучших условиях, — добавила фон дер Ляен. — Будущее Украины начинается с того, что дети возвращаются в школу.

Елена Зеленская поблагодарила Европейскую Комиссию, в частности Президента Урсулу фон дер Ляен, за поддержку в восстановлении украинских школ.

– Сегодня в Украине менее трети детей имеют возможность регулярно посещать школу, – сказала Елена Зеленская. — Остальные должны учиться онлайн или в смешанном формате. Это становится все сложнее из-за постоянных обстрелов и обесточивания.

Зеленская заверила, что для ее Фонда возобновление учебного процесса является приоритетной задачей, а образование украинских детей сегодня является вкладом страны в общее европейское будущее.

Пакет помощи в размере €100 млн включает:

€34 млн гуманитарной помощи, из них €20 млн направляются через Управление ООН по обслуживанию проектов (UNOPS) и €14 млн – через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Эта поддержка будет сосредоточена на мелком и среднем ремонте, в частности на ремонте окон, крыш, дверей, санитарного оборудования и отопления, а также на предоставлении школьного оборудования для учебных помещений и бомбоубежищ.

€66 млн будет предоставлено непосредственно украинскому правительству как бюджетная поддержка.

Комиссия, украинское правительство и Фонд Елены Зеленской будут сотрудничать вместе. В ближайшие недели Комиссия рассчитывает выделить €66 млн бюджетной поддержки.

UNOPS и ПРООН начали оценку ущерба, причиненного объектам, подлежащим восстановлению на местах. Ожидается, что большинство учебных заведений, на которые распространяется этот грант, будут отремонтированы к началу следующего учебного года – с декабря 2022 по сентябрь 2023 года.

Что касается гранта в объеме €14 млн ЕС на школьные автобусы, то Bank Gospodarstwa Krajowego будет работать со своим партнером на местах – Фондом солидарности Польша, чтобы закупить автобусы в начале 2023 года.

Источник: Фонд Елены Зеленской

Фото: Павел Кириленко