Грудень, 20 в 19:18

Пакет допомоги для відбудови шкіл був підписаний Європейською Комісією та Урядом України. Координуватиме процес відбудови освітніх закладів Фундація Олени Зеленської.

Європейська Комісія та Уряд України підписали угоду про пакет підтримки у обсязі €100 млн для відновлення і реабілітації шкільних закладів, зруйнованих внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України, – рівно за три місяці по тому, як Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про це у своєму зверненні Становище Союзу у 2022 році. Допомога надходитиме до України через гуманітарних партнерів ЄС, а частково – як бюджетна підтримка для Уряду України.

Європейська Комісія виділила з поточного контракту з польським банком розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego близько €14 млн на придбання шкільних автобусів, щоб убезпечити перевезення українських дітей до школи.

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Комісія також започаткувала загальносоюзну кампанію солідарності з благодійної передачі шкільних автобусів для України, які спрямовуються через Механізм цивільного захисту ЄС. Наразі з ЄС та його держав-членів в Україну прямують приблизно 240 автобусів. Згодом надійде ще більше.

– Цілеспрямовані удари Росії по цивільній інфраструктурі, особливо коли на країну наступає зима, є навмисним злочином проти мільйонів невинних людей. А ще вони є грубим порушенням міжнародного права, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що головний пріоритет ЄС – якнайшвидше повернути українських дітей до школи. Сьогодні ми виконуємо нашу обіцянку підтримати реабілітацію шкіл, пошкоджених і зруйнованих варварською війною Росії.

– До початку 2023 року ми також доставимо для України шкільні автобуси, щоб діти могли справді їздити до школи в найкращих умовах, додала фон дер Ляєн. – Майбутнє України починається з того, що діти повертаються до школи.

Перша леді України Олена Зеленська подякувала Європейській Комісії, зокрема Президентці Урсулі фон дер Ляєн, за підтримку у відновленні українських шкіл.

– Сьогодні в Україні менше третини дітей мають можливість регулярно відвідувати школу, – сказала Олена Зеленська. – Решта повинні навчатися онлайн або в змішаному форматі. Це стає дедалі складніше через постійні обстріли і знеструмлення.

Зеленська завірила, що для її Фундації відновлення навчального процесу є пріоритетним завданням, а освіта українських дітей сьогодні є внеском країни у спільне європейське майбутнє.

Пакет допомоги у розмірі €100 млн включає:

€34 млн гуманітарної допомоги, з них €20 млн спрямовуються через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і €14 млн – через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Ця підтримка зосереджуватиметься на дрібному та середньому ремонті, зокрема на ремонті вікон, дахів, дверей, санітарного обладнання і опалення, а також на наданні шкільного обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ.

гуманітарної допомоги, з них спрямовуються через Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) і – через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН). Ця підтримка зосереджуватиметься на дрібному та середньому ремонті, зокрема на ремонті вікон, дахів, дверей, санітарного обладнання і опалення, а також на наданні шкільного обладнання для навчальних приміщень та бомбосховищ. €66 млн буде надано безпосередньо українському уряду як бюджетна підтримка.

Комісія, український уряд та Фундація Олени Зеленської будуть співпрацювати разом. Протягом найближчих тижнів Комісія розраховує виділити €66 млн бюджетної підтримки.

UNOPS та ПРООН розпочали оцінку шкоди, завданої об’єктам, що підлягають відновленню на місцях. Очікується, що більшість навчальних закладів, на які поширюється цей грант, будуть відремонтовані до початку наступного навчального року – в період з грудня 2022 до вересня 2023 року.

Щодо гранту в обсязі €14 млн ЄС на шкільні автобуси, то Bank Gospodarstwa Krajowego працюватиме зі своїм партнером на місцях – Фондом солідарності Польща, аби закупити автобуси на початку 2023 року.

Джерело: Фундація Олени Зеленської

Фото: Павло Кириленко