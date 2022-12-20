На ваших плечах защита всей Украины: Зеленский обратился к защитникам Бахмута

Декабрь, 20 в 16:22

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Бахмут Донецкой области обратился к нашим защитникам.

– Восток держится потому, что Бахмут борется. Крепость нашего духа. В тяжелых боях и цене многих жизней здесь сейчас добывается свобода для всех нас, — отмечает глава государства.

По словам Зеленского, на Донбассе украинские военные защищают всю Украину и ее мирных жителей. Президент уверен, что на плечах наших воинов держится защита и оборона всей Украины.

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