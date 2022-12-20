На ваших плечах защита всей Украины: Зеленский обратился к защитникам Бахмута
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Бахмут Донецкой области обратился к нашим защитникам.
– Восток держится потому, что Бахмут борется. Крепость нашего духа. В тяжелых боях и цене многих жизней здесь сейчас добывается свобода для всех нас, — отмечает глава государства.
По словам Зеленского, на Донбассе украинские военные защищают всю Украину и ее мирных жителей. Президент уверен, что на плечах наших воинов держится защита и оборона всей Украины.
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— Защитники Бахмута заслуживают максимальной поддержки и высочайшей благодарности. Сегодня я рядом с ними. Они – сверхлюди. Наша мощь, наши герои, – подчеркивает президент.