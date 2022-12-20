На ваших плечах захист усієї України: Зеленський звернувся до захисників Бахмута

Грудень, 20 в 16:22

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Бахмуту Донецької області звернувся до наших захисників.

– Схід тримається тому, що Бахмут бореться. Фортеця нашого духу. У важких боях і ціною багатьох життів тут зараз виборюється свобода для всіх нас, – наголошує глава держави.

За словами Зеленського, на Донбасі українські військові захищають всю Україну та її мирних жителів. Президент переконаний, що на плечах наших воїнів тримається захист та оборона всієї України.

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