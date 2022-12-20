Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

На ваших плечах захист усієї України: Зеленський звернувся до захисників Бахмута

Юля Захарченко, редакторка стрічки
На ваших плечах захист усієї України: Зеленський звернувся до захисників Бахмута
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час поїздки до Бахмуту Донецької області звернувся до наших захисників.

– Схід тримається тому, що Бахмут бореться. Фортеця нашого духу. У важких боях і ціною багатьох життів тут зараз виборюється свобода для всіх нас, – наголошує глава держави.

За словами Зеленського, на Донбасі українські військові захищають всю Україну та її мирних жителів. Президент переконаний, що на плечах наших воїнів тримається захист та оборона всієї України.

Зараз дивляться

– Захисники Бахмуту заслуговують на максимальну підтримку й найвищу подяку. Сьогодні я поруч із ними. Вони – надлюди. Наша міць, наші герої, – наголошує президент.

Читайте
Зеленський у Бахмуті відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад: перші подробиці

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка