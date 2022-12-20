Оккупанты обстреляли авто съемочной группы ICTV: пострадал водитель

Декабрь, 20 в 1:04

Съемочная группа ICTV попала во вражеский огонь. Оккупанты накрыли автомобиль редакции кассетными снарядами.

Ранения получил водитель, у него повреждены руки и живот. К счастью, рядом были медики, которые стабилизирували состояние потерпевшего. Мужчину сразу доставили в больницу, где ему сделали операцию.

Сейчас состояние его телесных повреждений оценивают как средней тяжести. Его жизни уже ничего не угрожает.

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По предварительным данным, враг ударил из реактивной системы залпового огня Ураган. Комплекс имеет боевую и транспортную машины, базирующиеся на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ.

Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, которые способна выпустить залпом за 20 секунд.

Машина редакции ICTV осталась без стекла!