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Факты / Україна / Общество

Оккупанты обстреляли авто съемочной группы ICTV: пострадал водитель

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта Олег Корниенко, Журналист Факты ICTV
Знімальна група ICTV потрапила під ворожий вогонь.

Съемочная группа ICTV попала во вражеский огонь. Оккупанты накрыли автомобиль редакции кассетными снарядами.

Ранения получил водитель, у него повреждены руки и живот. К счастью, рядом были медики, которые стабилизирували состояние потерпевшего. Мужчину сразу доставили в больницу, где ему сделали операцию.

Сейчас состояние его телесных повреждений оценивают как средней тяжести. Его жизни уже ничего не угрожает.

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По предварительным данным, враг ударил из реактивной системы залпового огня Ураган. Комплекс имеет боевую и транспортную машины, базирующиеся на доработанном шасси ЗИЛ-135ЛМ.

Система несет 16 реактивных снарядов массой по 280 кг каждый, которые способна выпустить залпом за 20 секунд.

Машина редакции ICTV осталась без стекла!

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