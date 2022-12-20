Окупанти обстріляли авто знімальної групи ICTV: постраждав водій

Грудень, 20 в 1:04

Знімальна група ICTV потрапила під ворожий вогонь. Окупанти накрили автомобіль редакції касетними снарядами.

Поранення отримав водій, у нього ушкоджені руки та живіт. На щастя, поряд були медики, які стабілізували стан потерпілого. Чоловіка відразу доправили до лікарні, де йому зробили операцію.

Наразі стан його тілесних ушкоджень оцінюють як середньої тяжкості. Зараз його життю нічого не загрожує.

Зараз дивляться

За попередніми даними, ворог вдарив з реактивної системи залпового вогню Ураган. Комплекс має бойову та транспортну машини, які базуються на доопрацьованому шасі ЗІЛ-135ЛМ.

Система несе 16 реактивних снарядів масою по 280 кг кожен, які здатна випустити залпом за 20 секунд.

Машина редакції ICTV понівечена та лишилася без скла!