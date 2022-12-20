Декабрь, 20 в 14:36

По состоянию на вторник, 20 декабря, в Киевской области остается критической ситуация с электроснабжением. Без света сейчас 80% региона.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации (ОВА) Алексей Кулеба.

Он напомнил, что нынешняя ситуация стала следствием недавних ракетных обстрелов РФ и атак дронами. По словам Кулебы, после каждого массированного удара российских войск возрастает сложность и продолжительность ремонтных работ в энергосистеме.

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– В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры Укрэнерго применяет экстренные отключения электричества. Без света находится 80% региона, – подчеркнул глава ОВА.

Он уточнил, что наиболее сложная ситуация сейчас в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах (это более 30 общин).

В первую очередь энергетики возвращают свет объектам критической инфраструктуры: больницам, объектам тепло- и водоснабжения.

Восстановительные работы продолжаются, специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение и выйти на плановые графики отключений света.

Кулеба призвал жителей Киевской области с пониманием относиться к ситуации.

Утром 20 декабря в компании Укрэнерго проинформировали, что в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит мощностей. В частности, в Киеве обеспечено менее половины потребности потребления.

Известно, что в столице некоторые потребители находятся без электроэнергии уже около суток. После вчерашней атаки вражеских дронов Киев, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения.

В Укрэнерго надеются, что сегодня удастся включить оборудование, которое позволит снизить дефицит мощности в столичном энергоузле.

Источник: Telegram-канал Алексея Кулебы