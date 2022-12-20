Ситуация на Юге Украины сложная, но ВСУ бьют по позициям россиян – Гуменюк

Декабрь, 20 в 15:24

Ситуация в южных областях Украины остается сложной, однако Силы обороны и украинские защитники ее полностью контролируют.

В этом уверяет руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона Единые новости.

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– Ситуация на фронте достаточно сложная, но стабильно контролируется Силами обороны. Критическая активизация (действий РФ, — Ред.) не замечена, хотя террористы продолжают свою грязную работу – обстреливают Никопольщину, расположенную напротив Запорожской АЭС. Также страдает правобережье, потому что продолжаются обстрелы деоккупированной Херсонщины, и там ситуация сложная, – поделилась она.

По словам Гуменюк, обстрелы Никопольского района с территории Запорожской атомной электростанции российские захватчики пытаются вызвать огонь со стороны Вооруженных сил Украины.

Гуменюк уверяет, что ВСУ противодействуют врагу так, чтобы не задеть объекты критической инфраструктуры, поскольку Украина соблюдает нормы международного гуманитарного права и законы ведения войны. В то же время остается напряжение на морском фронте.