Ситуація на Півдні України складна, але ЗСУ б’ють по позиціях росіян – Гуменюк

Грудень, 20 в 15:24

Ситуація у південних областях України залишається складною, проте Сили оборони та українські захисники її повністю контролюють.

У цьому запевняє керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

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– Ситуація на фронті досить складна, але стабільно контролюється Силами оборони. Критичної активізації (дій РФ, – Ред.) не помічено, хоча терористи продовжують свою брудну роботу – обстрілюють Нікопольщину, розташовану навпроти Запорізької АЕС. Також потерпає правобережжя, тому що продовжуються обстріли деокупованої Херсонщини, і там ситуація складна, – поділилася вона.

За словами Гуменюк, обстрілами Нікопольського району з території Запорізької атомної електростанції російські загарбники намагаються викликати вогонь з боку Збройних сил України.

Гуменюк запевняє, що ЗСУ протидіють ворогу так, щоб не зачепити об’єкти критичної інфраструктури, оскільки Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та законів ведення війни. Водночас залишається напруга на морському фронті.