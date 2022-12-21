Декабрь, 21 в 0:45

Кабинет министров Украины одобрил выделение местным властям 14 млрд грн субвенций. Благодаря этому в отопительный сезон удастся сдерживать тарифы на тепло и горячую воду для населения.

Об этом сообщил во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, субвенция покроет разницу в тарифах на теплоснабжение и горячую воду.

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– Утвердили сегодня порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на тепло и горячую воду… Правительство передает местным властям 14 млрд грн в виде субвенции. Это средства, чтобы тарифы на тепло и горячую воду для людей остались без изменений, — подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что выделенные средства позволят предприятиям теплоснабжения бесперебойно работать и проводить ремонты.

– Мы давали обещание, что правительство будет помогать и поддерживать местные власти, и мы это обещание выполняем, — добавил Шмыгаль.

Как известно, в Украине во время военного положения запретили повышать тарифы на распределение природного газа, отопление и горячую воду.

В то же время, цены на электроэнергию не возрастут до 31 марта 2023 года. При использовании за месяц до 250 кВт/ч нужно платить 1,44 грн/кВт, а сверх этого лимита – 1,68 грн/кВт час.

Клиенты компании Нафтогаз Украины, выступающей поставщиком последней надежды, платят за газ 7,96 грн за куб. м.