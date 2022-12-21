Грудень, 21 в 0:45

Кабінет міністрів України схвалив виділення місцевій владі 14 млрд грн субвенцій. Завдяки цьому під час опалювального сезону вдасться стримувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення.

Про це поінформував під час засідання уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, субвенція покриє різницю в тарифах на теплопостачання та гарячу воду.

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– Затвердили сьогодні порядок та умови надання субвенції місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на тепло і гарячу воду… Уряд передає місцевій владі 14 млрд грн у вигляді субвенції. Це кошти, аби тарифи на тепло й гарячу воду для людей залишилися зараз без змін, – наголосив Шмигаль.

Він додав, що виділені кошти дозволять підприємствам теплопостачання безперебійно працювати та проводити ремонти.

– Ми давали обіцянку, що уряд допомагатиме і підтримуватиме місцеву владу, і ми цю обіцянку виконуємо, – додав Шмигаль.

Як відомо, в Україні протягом воєнного стану заборонили підвищувати тарифи на розподіл природного газу, опалення та гарячу воду.

Водночас ціни на електроенергію не зростуть до 31 березня 2023 року. При використанні за місяць до 250 кВт/год потрібно платити 1,44 грн/кВт, а понад цей ліміт – 1,68 грн/кВт год.

Клієнти компанії Нафтогаз Україна, яка виступає постачальником останньої надії, платять за газ 7,96 грн за куб. м.