Міністр енергетики повідомив, чи вимикатимуть світло на Новий рік
Українці зможуть відсвяткувати Новий рік без відключення електроенергії, якщо російські окупанти не завдадуть нових ударів по енергетичній інфраструктурі.
Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, зараз фахівці намагаються зменшити дефіцит у системі та збільшують виробництво електроенергії.
– Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. Результати цієї роботи можна побачити щогодинно, – наголосив він.
Втім, у випадку нових обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація може погіршитися.
– Є таке відчуття, що росіяни не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди, – зазначив Галущенко.
Зазначимо, що станом на 26 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит.
Усі області отримали ліміти споживання, оскільки у системі передачі електроенергії залишаються обмеження через пошкодження магістральних мереж унаслідок російських атак. Ремонті роботи тривають.