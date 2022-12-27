Грудень, 27 в 0:13

Українці зможуть відсвяткувати Новий рік без відключення електроенергії, якщо російські окупанти не завдадуть нових ударів по енергетичній інфраструктурі.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, зараз фахівці намагаються зменшити дефіцит у системі та збільшують виробництво електроенергії.

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– Уся енергетична галузь сьогодні працює 24/7. Результати цієї роботи можна побачити щогодинно, – наголосив він.

Втім, у випадку нових обстрілів енергетичної інфраструктури ситуація може погіршитися.

– Є таке відчуття, що росіяни не відмовилися від того, щоб далі обстрілювати нашу енергосистему. Вони прив’язуються до певних дат. І, можливо, Новий рік – це одна з таких дат, коли вони спробують максимально завдати шкоди, – зазначив Галущенко.

Зазначимо, що станом на 26 грудня в енергосистемі України зберігається суттєвий дефіцит.

Усі області отримали ліміти споживання, оскільки у системі передачі електроенергії залишаються обмеження через пошкодження магістральних мереж унаслідок російських атак. Ремонті роботи тривають.