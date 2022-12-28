Вона не має вирішальне значення: Маляр про вплив погоди на хід бойових дій

Грудень, 27 в 23:52

Прогнозувати ситуацію на фронті та перебіг бойових дій за погодою – це некоректно. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, погодні умови, зокрема, туман чи дощ можуть впливати на застосування різних видів зброї, проте вони не відіграють вирішальну роль.

– У нас дійсно були заголовки, коли за погодою намагалися прогнозувати, а що ж буде на фронті. І навіть є статті західних дослідників про те, що через стільки-то днів замерзне ґрунт, відповідно будуть рухатися війська сюди. Це некоректно прогнозувати за погодою, – стверджує Маляр.

Заступниця міністра оборони запевняє, що погодні умови мають певне значення, проте перебіг бойових дій залежить від низки інших чинників.

Зараз дивляться

– З одного боку, так, погода впливає. Скажімо, туман може впливати за застосування тих чи інших видів озброєння, але не настільки, як заведено про це думати. Або ґрунт – замерзлий чи ні. Це має певне значення, але не варто це переоцінювати. Насамперед хід бойових дій залежить зовсім від інших чинників. І погода в цьому списку є, але вона точно не посідає перше, друге, третє місце, – зазначає вона.

Джерело: Ми – Україна