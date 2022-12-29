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Факты / Україна / Общество

Восемь поездов следуют с задержкой из-за частичного обесточивания — Укрзализныця

Валентина Летяк, редактор ленты
Потяг, поезд
Фото: УЗ

В результате российской ракетной атаки произошли частичные обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Львовской, Житомирской и Киевской областях. Из-за этого возможны задержки в движении от 30 минут до 1,5 часов восьми поездов, предупреждает Укрзализныця.

Какие поезда следуют с задержкой:

  1. №7/8 Одесса — Харьков (на 3 ч. 30 мин.);
  2. №65/66 Умань — Харьков (1 ч. 25 мин.);
  3. №1/2 Харьков — Ивано-Франковск (1 ч. 3 мин.);
  4. №111/112 Киев — Изюм (46 мин.);
  5. №11/12 Львов — Одесса (43 мин.);
  6. №45/46 Харьков — Ужгород (35 мин.);
  7. №61/62 Харьков — Одесса (33 мин.);
  8. №129/130 Кременчуг — Ворохта (30 мин.).

Для решения проблем с задержкой поездов работают резервные тепловозы, пассажиров из Интерсити+, следующих  в Краматорск, пересаживают в резервные вагоны дальнего следования.

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При этом на данный момент ни один рейс не отменен.

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Для нанесения удара оккупанты подняли тактическую авиацию – 13 самолетов и привлекли два корабля.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что РФ выпустила по Украине более 120 ракет.

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