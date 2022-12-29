Восемь поездов следуют с задержкой из-за частичного обесточивания — Укрзализныця

Декабрь, 29, 2022 в 11:15

В результате российской ракетной атаки произошли частичные обесточивания в Донецкой, Харьковской, Сумской, Львовской, Житомирской и Киевской областях. Из-за этого возможны задержки в движении от 30 минут до 1,5 часов восьми поездов, предупреждает Укрзализныця.

Какие поезда следуют с задержкой:

№7/8 Одесса — Харьков (на 3 ч. 30 мин.); №65/66 Умань — Харьков (1 ч. 25 мин.); №1/2 Харьков — Ивано-Франковск (1 ч. 3 мин.); №111/112 Киев — Изюм (46 мин.); №11/12 Львов — Одесса (43 мин.); №45/46 Харьков — Ужгород (35 мин.); №61/62 Харьков — Одесса (33 мин.); №129/130 Кременчуг — Ворохта (30 мин.).

Для решения проблем с задержкой поездов работают резервные тепловозы, пассажиров из Интерсити+, следующих в Краматорск, пересаживают в резервные вагоны дальнего следования.

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При этом на данный момент ни один рейс не отменен.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время массированной атаки 29 декабря Россия могла запустить по Украине 90-100 ракет.

Для нанесения удара оккупанты подняли тактическую авиацию – 13 самолетов и привлекли два корабля.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что РФ выпустила по Украине более 120 ракет.