Вісім потягів прямують із затримкою через часткове знеструмлення – Укрзалізниця
Внаслідок російської ракетної атаки сталися часткові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Львівській, Житомирській та Київській областях. Через це можливі затримки в русі від 30 хв до 1,5 год. восьми поїздів, попереджає Укрзалізниця.
Які потяги прямують із затримкою:
- №7/8 Одеса — Харків (на 3 год. 30 хв.);
- №65/66 Умань — Харків (1 год. 25 хв.);
- №1/2 Харків — Івано-Франківськ (1 год. 3 хв.);
- №111/112 Київ — Ізюм (46 хв.);
- №11/12 Львів — Одеса (43 хв.);
- №45/46 Харків — Ужгород (35 хв.);
- №61/62 Харків — Одеса (33 хв.);
- №129/130 Кременчук — Ворохта (30 хв.).
Для вирішення проблем із затримкою потягів працюють резервні тепловози, пасажирів із Інтерсіті+, що їдуть до Краматорська, пересаджують у резервні вагони далекого сполучення.
Водночас на цей момент жоден рейс не скасовано.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час масованої атаки 29 грудня Росія могла запустити по Україні 90-100 ракет.
Для завдання удару окупанти підняли тактичну авіацію – 13 літаків та залучили два кораблі.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що РФ випустила по Україні понад 120 ракет.