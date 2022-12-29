Вісім потягів прямують із затримкою через часткове знеструмлення – Укрзалізниця

Грудень, 29 в 11:15

Внаслідок російської ракетної атаки сталися часткові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Сумській, Львівській, Житомирській та Київській областях. Через це можливі затримки в русі від 30 хв до 1,5 год. восьми поїздів, попереджає Укрзалізниця.

Які потяги прямують із затримкою:

№7/8 Одеса — Харків (на 3 год. 30 хв.);

№65/66 Умань — Харків (1 год. 25 хв.);

№1/2 Харків — Івано-Франківськ (1 год. 3 хв.);

№111/112 Київ — Ізюм (46 хв.);

№11/12 Львів — Одеса (43 хв.);

№45/46 Харків — Ужгород (35 хв.);

№61/62 Харків — Одеса (33 хв.);

№129/130 Кременчук — Ворохта (30 хв.).

Для вирішення проблем із затримкою потягів працюють резервні тепловози, пасажирів із Інтерсіті+, що їдуть до Краматорська, пересаджують у резервні вагони далекого сполучення.

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Водночас на цей момент жоден рейс не скасовано.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що під час масованої атаки 29 грудня Росія могла запустити по Україні 90-100 ракет.

Для завдання удару окупанти підняли тактичну авіацію – 13 літаків та залучили два кораблі.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що РФ випустила по Україні понад 120 ракет.