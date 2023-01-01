Нічого з нашою енергосистемою не станеться: Галущенко про теоретичний блекаут

Січень, 01 в 20:05

Енергетична система України зможе витримати подальші ракетні атаки Росії. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Він підкреслив, що в системі постійних обстрілів енергосистема України живе вже майже три місяці.

— Тому є набір технічних рішень, які ухвалюються з точки зору того, щоб забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Це стосується генерації, передачі електроенергії, тому ми впевнені, що система втримається і надалі при подальших можливих ударах.

Галущенко також прокоментував інформацію про теоретично можливий блекаут.

Зараз дивляться

— Ми дивимося з точки зору системи та можливих масованих, або ні, атак у майбутньому, – сказав міністр.

За його словами, він постійно на зв’язку з людьми, які “тримають енергосистему”, що дає міністру переконання, що “нічого з нашою енергосистемою не станеться”.

Російські окупанти в першу годину Нового року атакували міста та села України, внаслідок чого повітряна тривога була оголошена по території всієї держави. Окрім ракет російські терористи запустили ворожі іранські дрони.