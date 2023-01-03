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Факты / Україна / Общество

Когда планируется индексация пенсий в 2023: в Минсоцполитики уточнили дату

Валентина Летяк, редактор ленты
Пенсії
Фото: Depositphotos

Очередная индексация пенсий в Украине состоится в марте 2023 года, однако на сколько процентов — будет известно под конец января, когда правительство будет знать уровень инфляции.

Об этом в эфире телемарафона заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

— Ближе к февралю мы будем понимать, на какой процент инфляции будем индексировать пенсии в марте, — объяснила она.

Жолнович заверила, что правительство найдет средства на повышение пенсионных выплат.

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Как известно, Верховная Рада определила дату ежегодной индексации пенсий 1 марта с 2022 года.

Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства 30 декабря сообщил, что в 2023 году Кабмин проведет индексацию пенсий, несмотря на войну.

Он напомнил, что в 2022 году удалось проиндексировать пенсии, увеличив их на 16%.

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