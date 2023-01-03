Коли планується індексація пенсій у 2023: в Мінсоцполітики уточнили дату

Січень, 03 в 14:45

Чергова індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2023 року, проте на який саме відсоток – буде відомо під кінець січня, коли уряд знатиме рівень інфляції.

Про це в ефірі телемарафону заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

– Ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні, – пояснила вона.

Жолнович запевнила, що уряд знайде кошти на підвищення пенсійних виплат.

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Як відомо, Верховна Рада визначила дату щорічної індексації пенсій 1 березня з 2022 року.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 30 грудня повідомив, що у 2023 році Кабмін проведе індексацію пенсій, попри війну.

Він нагадав, що у 2022 році вдалося проіндексували пенсії, збільшивши їх на 16%.