Январь, 05 в 19:42

Министр обороны Алексей Резников объяснил в интервью руководителю информационной службы канала ICTV Елене Фроляк, что может спровоцировать волну массовой мобилизации в Украине.

– У нас в Украине объявлена мобилизация в феврале 2022 года, и она не завершена. Мы то количество людей, которое утверждено законом и президентом, еще не выбрали полностью. Процесс идет в спокойном режиме. У нас нет такой большой потребности в людях, как в РФ – у нас есть потребность в оружии, технике, оснащении, – пояснил министр.

Он добавил, что людей подбирают, восполняя потери конкретных боевых бригад, ища особых специалистов для определенных задач.

– В массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний момент я нужды не вижу. Но, конечно, ситуация на фронте может измениться любым способом и в любой момент. И тогда будет приниматься отдельное решение, – резюмировал он.

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