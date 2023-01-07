Январь, 07 в 15:51

Украинская правда опубликовала статью предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания, который подвел итоги прошлого года и рассказал, как нам быть в будущем, чтобы одержать победу в войне.

— Прошедший год был временем боли, страданий, невосполнимых потерь, разрушений материальных и духовных. Но это был год великого подвига украинского народа, год чрезвычайной жертвенности и взаимной поддержки, год многих побед на поле боя и одной большой исторической победы, которой мы уже достигли, – моральной победы Украины.

Епифаний подчеркнул, что победа чрезвычайно важна, особенно с духовной точки зрения. Он добавил, что ход войны показал, что преимущество врага в вооружении и численности войска, финансовых возможностях и международном влиянии не стали решающими.

— Сейчас фактически все иностранные аналитики признают свои ошибки в расчетах, когда год назад они прогнозировали, что Украина сможет противостоять российскому нашествию в течение нескольких дней, максимум — в течение нескольких недель. Такая ошибка понятна, потому что в своих вычислениях они принимали во внимание вещи, которые можно передать цифрами. А как вычислить несокрушимость духа? Как рассчитать степень жертвенной любви к Родине и ближним? Как вычислить внутреннюю мотивацию защитников Украины бороться за свободу, достоинство, правду, ценя их даже больше жизни? Всего этого не смогли вычислить ни друзья, ни враги.

По мнению Епифания, именно это стало основой нашей нравственной победы. В прошлом наш народ не раз оказывался в ситуации казалось бы безнадежной борьбы. Без союзников, без ресурсов, внутренне поделенный.

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Времена древнего Киевского государства и Гетманщины, Украинская революция начала ХХ века и дальнейшее сопротивление и освободительная борьба показали, что украинцы готовы защищать свою волю даже в, казалось бы, безвыходных обстоятельствах.

Осознали, что единство – наша сила.

Предстоятель ПЦУ подчеркнул, что прошлый год показал, что мы способны извлекать уроки из предыдущих ошибок. Частью этого осознания были решительные изменения в отношении общества и государства к духовному измерению жизни Украины.

— Десятилетиями и веками душу нашего народа, нашу веру и нашу церковь пытались держать в имперском плену, отравляя сознание идеологией “третьего Рима” и “русского мира”. Нас сознательно делили извне, чтобы владычествовать сердцами украинцев.

Московия присвоила себе нашу историю, наше духовное наследие, наши святыни. Созданная и распространяемая при непосредственном участии Московского патриархата идеология “русского мира”, ставшая базой для продолжающейся уже девятый год агрессивной войны, отравила сознание многих. Но после 24 февраля этот дурман стал быстрее развеиваться.

Социология свидетельствует, что за первые месяцы большой агрессии Московский патриархат потерял три четверти имеющейся еще год назад поддержки. И она продолжает уменьшаться. Год назад поддержка МП составила 15% опрошенных, а уже через несколько месяцев после большого вторжения она снизилась до 4%, а в некоторых опросах – даже до 2%.

Причина этого – моральное банкротство. Кирилл Гундяев, глава РПЦ, беззастенчиво благословляет кремлевский режим и его душегубов на уничтожение Украины. А главы МП здесь, несмотря на всю очевидность духовной и моральной деградации РПЦ, упорно держатся за Москву, хотя и старательно пытаются скрыть эту связь не только от общества, но даже от собственной паствы.

— Осознание обществом и государством необходимости защищать не только украинскую землю, украинскую экономику и информационное пространство, украинский язык и культуру, но также дать отпор гибридной агрессии Москвы в духовном измерении, в религиозной жизни – это важное достижение прошлого года.

Епифаний выразил убеждение, что так же, как запрещены пророссийские партии и информационные структуры, разорвана зависимость от врага в экономике, энергетике, транспорте и во многих других сферах – должна быть запрещена подчиненность врагу и в религиозной жизни. Он подчеркнул, что речь идет об административной связи.

— Эта связь, это подчинение Украины Москве ранее уже были официально признаны беззаконными, навязанными нам путем подкупа и насилия в XVII веке. Сохранение подчиненности Москве противоречит каноническому праву и исторической правде. Решение Вселенского Патриархата 2018 года и Томос об автокефалии Церкви Украины безоговорочно свидетельствуют об этом.

Он добавил, что ПЦУ поддерживает позицию государства, решение президента и СНБО относительно необходимости законодательно запретить Московскому патриархату в дальнейшем вмешиваться в жизнь религиозного сообщества в Украине и иметь здесь свои структуры.

Ведь эта война убедительно показала то, о чем мы говорили изначально: Московский патриархат является не столько религиозным институтом, сколько государственным агентством Кремля по контролю за православной жизнью в России и за рубежом.

Епифаний отметил, что в истории русской церкви были примеры противостояния государственной тирании, но сейчас РПЦ полностью находится в плену кремлевского тирана. Практически ни один из иерархов РПЦ не только в РФ, но и за ее пределами (за исключением разве что отдельных лиц в Украине) публично не осудил военную агрессию России, лично Путина – антихриста ХХ века, – не осудил Кирилла Гундяева и его еретических идей “русского мира”.

— С Божьей помощью и соединяя усилия, мы добились многих успехов до сих пор – поэтому нет оснований сомневаться, что если будем идти верным путем, то обязательно добьемся и победы на поле боя, и установления истинного мира. Достигнем и освобождения украинского духовного пространства от дурмана “русского мира”.

Впереди – восстановление Украины, лечение ран и лечение душ. Впереди – сложные процессы реконструкции разрушенного врагами пространства и ментального возвращения в Украину людей, долгое время живших в условиях оккупации. Впереди сложные вызовы демографического кризиса, возвращение беженцев.

Мы начинаем новый год жизни свободной Украины – пусть он станет годом победы в войне с империей зла и годом достижения истинного мира. Боже, благослови, подытожил Епифаний.