Спротив вітає з Різдвом: у Маріуполі на площі Свободи зник російський прапор

Січень, 07 в 16:53

У тимчасово окупованому Маріуполі з головної площі Свободи зник прапор Російської Федерації. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, який опублікував відповідну фотографію.

– І до хороших новин. В Маріуполі видалили російську ганчірку на головній площі Свободи. Знову, – зазначає він.

Радник мера припустив, що це маріупольський спротив привітав Україну з Різдвом, зазначивши, що у російських загарбників у місті “щось з обличчям”.

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Варто зазначити, що російська армія почала посилювати протиповітряну оборону навколо Маріуполя через страх перед українськими захисниками. Зокрема, окупанти перекидають у місто зенітні ракетні комплекси.