Реформа містобудування передбачає до 5 років ув’язнення за незаконну забудову зеленої зони – Шуляк

Верховна Рада готує до другого читання законопроєкт № 5877 про зміни до Кримінального та Адміністративного кодексів України. Зміни стосуватимуться порушень у будівельній сфері.

Про це повідомляє голова комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

– Це стосуватиметься болючих питань для кожного міста – незаконної забудови зелених зон, знищення пам’яток архітектури. Покарання передбачені дуже суворі: до пʼяти років позбавлення волі, – сказала вона.

Шуляк пояснила, що законопроєкт фактично є доповненням до базового документу реформи містобудування – законопроєкту № 5655, прийнятого парламентом 13 грудня 2022 року.

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– Ми не могли включити ці положення до самого 5655, оскільки зміни до Кримінального кодексу обов’язково мають проводитися окремими законами, – пояснила Шуляк.

Нагадаємо, згідно з законопроєктом №5655, вся документація буде проходити через електронний кабінет в Єдиній державній електронній системі будівництва.

Зокрема, документ запроваджує механізм проти знищення історичної спадщини. Електронна система автоматично заблокує видачу дозволів на будівництво, якщо забудовник спробує демонтувати або пошкодити пам’ятку архітектури.