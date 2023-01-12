Зі світлом на Новий рік: в Укренерго пояснили, які фактори впливають на відключення електрики

Січень, 11 в 22:23

На новорічні свята в українських споживачів майже не вимикали світло завдяки низці факторів. Очільник правління ПрАТ Національна енергетична компанія Укренерго Володимир Кудрицький розповів про стан енергосистеми та вимкнення електроенергії взимку в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Я зараз як фокусник спробую відкрити секрет. По-перше, завжди на вихідні дні або на свята, зокрема, новорічні, споживання падає. Маючи певний обсяг генерації електроенергії у системі, звичайно, на свята набагато легше та більше шансів покрити споживання, ніж у звичайні робочі дні. Ефект падіння споживання нам дуже допоміг втримати на новорічні свята систему в такому стані, що ми дійсно перші два дні (1 та 2 січня) практично не відключали споживачів.

Володимир Кудрицький поділився, що є ще два фактори, завдяки яким енергетикам вдалося не відключати світло українцям на новорічні свята.

– Другий фактор, який нам дуже сильно допоміг, – це була тепла погода. Всі пам’ятають, що Новий рік ми зустрічали з досить серйозним плюсом на стовпчику термометра. Чим вища температура навколишнього середовища – тим нижче споживання. І є третій фактор, дійсно, так би мовити, енергетики приклали руку. Наприкінці року ми дуже активно попрацювали та повідновлювали мережі, роботу певних енергоблоків, які були розбиті, пошкоджені або перебували в ремонті до того. Так у нас співпали ці три фактори: погода, свята, під час яких зменшується споживання, відновлення мереж і певного обсягу генерації, щоб дати людям додаткову електроенергію. Ці фактори привели до того, що нам вдалося побалувати українців світлом в оселі.