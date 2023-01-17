Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

У всіх потягах Інтерсіті+ з’явиться інтернет від Starlink до кінця року – УЗ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У всіх потягах Інтерсіті+ з’явиться інтернет від Starlink до кінця року – УЗ
Фото: Dreamstime

Всі потяги компанії Укрзалізниця Інтерсіті+ перейдуть на інтернет від високопродуктивної супутникової платформи Starlink протягом 2023 року.

За даними перевізника, Укрзалізниця успішно завершила тестування технології бездротової локальної мережі Wi-Fi на базі технології Starlink в поїзді, підбивши підсумки.

Зокрема, системою Starlink обладнали один поїзд Інтерсіті, який прямував на різних маршрутах понад 100 днів. Результати тестування показали, що доступність на маршруті – близько 97%, а швидкість – до 100 Мбіт/с.

Зараз дивляться

Очільник правління Укрзалізниці Олександр Камишін зазначає, що протягом року інтернет від Starlink з’явиться у всіх поїздах Інтерсіті+.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє, що Мінцифри вже передала 450 терміналів Starlink, а наступного місяця планують доставити ще одну партію.

Читайте
Укрзалізниця випробувала рейс Рахів – Валя-Вішеулуй: як курсуватиме потяг до Румунії

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка