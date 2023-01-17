У всіх потягах Інтерсіті+ з’явиться інтернет від Starlink до кінця року – УЗ

Січень, 17 в 16:57

Всі потяги компанії Укрзалізниця Інтерсіті+ перейдуть на інтернет від високопродуктивної супутникової платформи Starlink протягом 2023 року.

За даними перевізника, Укрзалізниця успішно завершила тестування технології бездротової локальної мережі Wi-Fi на базі технології Starlink в поїзді, підбивши підсумки.

Зокрема, системою Starlink обладнали один поїзд Інтерсіті, який прямував на різних маршрутах понад 100 днів. Результати тестування показали, що доступність на маршруті – близько 97%, а швидкість – до 100 Мбіт/с.

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Очільник правління Укрзалізниці Олександр Камишін зазначає, що протягом року інтернет від Starlink з’явиться у всіх поїздах Інтерсіті+.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє, що Мінцифри вже передала 450 терміналів Starlink, а наступного місяця планують доставити ще одну партію.