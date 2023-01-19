Современные, мобильные и надежные: что известно о французских танках Leclerc
Франция рассматривает возможность передачи Украине собственных боевых танков Leclerc. Это может ускорить положительное решение Германии относительно поставки нашему государству танков Leopard 2.
Об этом Politico сообщил французский чиновник и подчеркнул, что вопрос еще будет обсуждаться на совместном с немецкими чиновниками заседании.
Что известно о французских танках Leclerc, их технических характеристиках и как они могут помочь Украине, узнавали Факты ICTV.
Танк Leclerc: что известно
Leclerc (Леклерк) — основной боевой танк французской армии. Он разработан в 80-х годах, а серийное производство этой модели началось в 1990 году на предприятии концерна Nexter.
Leclerc был назван в честь французского генерала Филиппа Леклерка де Отклока, чья бронетанковая дивизия освободила Париж в 1944 году. Иногда танк называют AMX-56, однако это название не является официальным.
Разрабатывать Leclerc начали для замены танка AMX-30 (имеющего слабую броневую защиту, который обеспечивал высокую мобильность и малые размеры).
Всего было произведено около 900 боевых машин, почти половина из которых поставлена на экспорт в Объединенные Арабские Эмираты. Другие — состоят на вооружении Франции. С 2010 года Франция остановила производство танков Леклерк.
— Танк Leclerc является основной боевой машиной армии Франции. На сегодняшний день этот французский танк считается одним из самых современных машин в мире по количеству интегрированных и него автоматизированных, электронных систем. Иногда его даже называют танком, которому не нужен экипаж, — рассказывает военный эксперт Александр Коваленко.
По словам Коваленко, Леклерк имеет инновационные технологии именно электронного характера.
— По основным характеристикам Леклерк не сильно отличается от других западных танков, таких как Leopard-2 модификация А-7, Challenger-2, Abrams, — добавляет Коваленко.
По словам Коваленко, основным оружием Леклерка является 120-мм гладкоствольная пушка модели CN-120-26, с длиной ствола 52 калибра (6240 мм), с автоматом заряжания и стабилизированная в двух плоскостях. В конструкцию башни также заложен запас для возможности установки перспективных танковых орудий калибра 140 мм.
— Leclerc очень хорошо бронирован и имеет мощные возможности по уничтожению врага за счет неплохой 120-мм пушки CN-120-26 производства Франции. Это гладкоствольная пушка 52 калибра. Это обеспечивает ей высокие характеристики по уничтожению даже тяжелобронированной техники врага, — говорит эксперт.
Leclerc имеет автоматическое заряжание, это позволило уменьшить экипаж до трех человек и значительно снизить массу брони, а следовательно — увеличить подвижность машины. Кстати, масса брони была уменьшена примерно на 7 т относительно сопоставимых танков других стран.
Большое количество сложного электронного оборудования сказалось на стоимости танков. Leclerc считается одним из самых дорогих в мире. К примеру, в 2011 году стоимость одной машины составляла $9,3 млн.
В конце 2022 года Франция начала модернизацию 200 танков Leclerc, согласно которой техника получит обновленную систему управления огнем и новую электронику.
К 2025 году новые танки Leclerc XLR получат дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом 7,62 мм, основное вооружение, в том числе пушка CN 120-26, сохранится. Будет улучшена броня, в задней части установят противокумулятивные экраны, спереди — блоки динамической защиты.
Французские Леклерки не принимали участия в боевых действиях, однако были вовлечены в миротворческие мисси в Косово и Ливане, где показали хорошие результаты.
В 2006 году, во время одного инцидента в Ливане, взвод из четырех Leclerc столкнулся с двумя-пятью израильскими танками Меркава, которые пытались войти в ливанскую деревню Марвахина. Противостояние продолжалось 20 мин, после чего обе стороны разошлись.
Особенности Leclerc и мнение эксперта
Leclerc имеет систему автоматического заряда с темпом стрельбы 12 снарядов/мин. Поскольку исчезает потребность в человеке, который будет заряжать танк, автозарядчик сокращает экипаж до трех человек — командира, наводчика и водителя.
Кроме того, танк оснащен пулеметом 50-го калибра, расположенным соосно с главным орудием, а не рядом с люком командира.
Leclerc имеет 120-миллиметровое гладкоствольное основное оружие, стреляющее программируемыми фугасными снарядами воздушного разрыва.
Основные преимущества танка Leclerc заключаются в его оборонительных свойствах и мобильности. Боевая машина на 10 т легче, чем большинство западных основных танков. В свою очередь, это дает танку много преимуществ:
- хорошее соотношение мощности и веса;
- меньшее давление на почву;
- великолепное ускорение;
- высокая максимальная скорость — 72 км в час.
Более того, французский Леклерк способен проехать 547 км без дозаправки.
— Он был бы очень полезен для Украины! Французский танк отлично подходят для наступательных действий, является очень эффективным, имеет хорошее бронирование и характеристики по защищенности башни и корпуса. Леклерк имеет высокие показатели устойчивости самого бронирования относительно снарядов. Фактически, это устойчивость до 700 мм, — отмечает военный эксперт.
По словам Коваленко, танки имеют один весомый минус — их очень мало на вооружении Франции.
— Во Франции таких танков более 200 единиц. То есть говорить о том, что они нам смогут поставлять большое количество Leclerc, невозможно. Максимум, который сможет передать Франция, — это батальон, то есть немногим более 30 единиц. В этом и проблема, — говорит Коваленко.
Основные характеристики
- Боекомплект — 40 боеприпасов.
- Мощность двигателя — 1500 л. с.
- Скорость: по шоссе до 71 км/ч и до 50 км/ч по пересеченной местности.
- Запас хода — 550 км;
- Экипаж — 3 человека.