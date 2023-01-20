Январь, 20 в 20:58

Иван Выговский временно будет исполнять обязанности главы Национальной полиции после того, как правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД.

Иван Выговский — факты из жизни

Иван Выговский родом из Житомирской области, начальнику киевских правоохранителей — 42 года. Он имеет звание генерала полиции третьего ранга.

Карьера правоохранителя началась в 1999 году, когда его назначили на должность следователя Очаковского райотдела милиции. В 2003 году он окончил Национальный университет внутренних дел.

Сейчас смотрят С 2015 до 2016 года возглавлял Очаковский отдел полиции Николаевщины. В 2016 году Выговский стал заместителем начальника Главного управления — начальником следственного управления ГУНП Николаевщины. С начала 2020 года занимал должность начальника ГУ Нацполиции Полтавщины. А 11 августа 2021 года его официально представили обществу как нового руководителя Главного управления Нацполиции в Киеве. Опыт работы Во время своего пребывания на должности начальника Главного управления Полтавской области Выговский принимал участие в различных расследованиях и наводил порядок на улицах. За время его руководства по меньшей мере разоблачили преступную группу, которая организовала сеть игорных заведений в разных уголках Украины, и расследовали заказное убийство. Также он и его подчиненные узнали, кто совершал разбойные нападения на местных жителей, провели специальную операцию относительно ликвидации полтавского террориста и задержали взрывателей банкоматов. В августе 2021 года Ивана Выговского назначили начальником Главного управления Национальной полиции Киева. Он заменил на этой должности Андрея Крищенко, об отставке которого стало известно ранее. Выговский находился на этой должности и выполнял возложенные обязанности начальника ГУ Нацполиции столицы до падения вертолета в Броварах 18 января 2023 года. Тогда в авиакатастрофе погиб Денис Монастырский, занимавший должность главы МВД Украины. Впоследствии правительство назначило действующего тогда главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД, а временное исполнение обязанностей главы Нацполиции возложили на Ивана Выговского. Иван Выговский отмечал, что считает Киев сердцем украинского государства. Он убежден, что все регионы Украины должны равняться на столицу. По этой причине он признавал приоритетные направления в работе – борьба с преступностью и безопасность на улицах. Читайте Авиакатастрофа в Броварах: очевидцы рассказали детали падения вертолета

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