Січень, 20 в 20:58

Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки очільника Національної поліції після того, як уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов’язків глави МВС.

Іван Вигівський – факти з життя

Іван Вигівський родом з Житомирської області, начальнику київських правоохоронців – 42 роки. Він має звання генерала поліції третього рангу.

Кар’єра правоохоронця почалася у 1999 році, коли його призначили на посаду слідчого Очаківського райвідділу міліції. У 2003 році він закінчив Національний університет внутрішніх справ.

Зараз дивляться

З 2015 до 2016 рік очолював Очаківський відділ поліції Миколаївщини. З 2016 року Вигівський став заступником начальника Головного управління — начальником слідчого управління ГУНП Миколаївщини.

З початку 2020 року обіймав посаду начальника ГУ Нацполіції Полтавщини. А 11 серпня 2021 року його офіційно представили суспільству як нового очільника Головного управління Нацполіції у Києві.

Досвід роботи

Під час свого перебування на посаді начальника Головного управління Полтавської області Вигівський брав участь у різних розслідуваннях та наводив лад на вулицях.

За час його керівництва щонайменше викрили злочинну групу, яка організувала мережу гральних закладів у різних куточках України, та розслідували замовне вбивство.

Також він та його підлеглі дізналися, хто вчиняв розбійні напади на місцевих жителів, провели спеціальну операцію для ліквідації полтавського терориста та затримали підривачів банкоматів.

У серпні 2021 року Івана Вигівського призначили начальником Головного управління Національної поліції Києва. Він замінив на цій посаді Андрія Крищенка, про відставку якого стало відомо раніше.

Вигівський перебував на цій посаді та виконував покладені обов’язки начальника ГУ Нацполіції столиці до падіння гвинтокрила у Броварах 18 січня 2023 року. Тоді в авіакатастрофі загинув Денис Монастирський, який обіймав посаду глави МВС України.

Згодом уряд призначив чинного тоді очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов’язків глави МВС, а тимчасове виконання обов’язків очільника Нацполіції поклали на Івана Вигівського.

Іван Вигівський зазначав, що вважає Київ серцем української держави. Він переконаний, що всі регіони України повинні рівнятися на столицю.

З цієї причини він визнавав пріоритетні напрями у роботі – боротьба зі злочинністю та безпека на вулицях.