Январь, 20 в 15:56

В Киеве предлагают переименовать одну из улиц в Печерском районе столицы в честь грузинского актера, певца и друга Украины Вахтанга Кикабидзе.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

Речь идет о переименовании улицы, которая сейчас названа в честь русского писателя Николая Лескова. В петиции предлагается назвать ее в честь выдающегося грузина Вахтанга Кикабидзе.

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Улица Лескова пролегает в Печерском районе Киева от переулка Евгения Гуцала и Печерской площади до конца застройки.

– Вахтанг Кикабидзе – известный грузинский актер и певец, настоящий друг Украины, поддерживавший борьбу нашей страны за независимость в войне против России, – отмечается в тексте петиции.

Ее автор Игорь Запорожец напоминает, что Кикабидзе отказался от российского ордена Дружбы из-за развязавшейся в августе 2008 года войны РФ против Грузии. Тогда певец отменил юбилейные концерты в Москве и больше не бывал и не выступал в России.

Кроме того, Вахтанг Кикабидзе активно поддерживал Украину, как после российского вторжения в 2014 году, так и после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. В 2019 году он выступал в городах на Востоке Украины (таких как Лисичанск, Северодонецк и Рубежное).

В настоящее время под петицией собрано более 1,3 тыс. подписей из 6 тыс. минимально необходимых. Сбор подписей будет продолжаться еще 56 дней.

Как известно, Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января этого года в возрасте 84 лет. Артиста похоронили 19 января. Его гроб покрыли двумя флагами – Украины и Грузии.