Киевляне проголосовали за новые названия для трех станций метро

Январь, 13 в 14:13

В приложении Киев Цифровой завершилось голосование за новые названия для трех станций столичного метро.

За переименование станции Площадь Льва Толстого в Площадь Украинских героев высказались 83% опрошенных.

За изменение названия станции Дружбы народов на Зверинецкую, производную от исторического названия местности Зверинец, известной со времен Киевской Руси, проголосовали 76%.

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Также 90% респондентов поддержали предложение дать проектной станции ветви на Виноградарь Проспект Правды новое название Варшавская.

В июне в Киевсовете был зарегистрирован проект, которым предлагалось переименовать станции Площадь Льва Толстого на Площадь Василия Стуса, а Дружбы народов в Ботаническую.

8 декабря депутаты Киевского городского совета переименовали еще 32 улицы, переулка и бульвара. Речь идет о дерусификации названий, связанных со страной-агрессором Россией и советским прошлым.

В частности, переименовали бульвар Дружбы Народов в Печерском районе столицы, который пролегает к мосту Патона.

В мае Киевсовет переименовал арку Дружбы народов в центре столицы в арку Свободы украинского народа.

В конце августа было переименовано 95 улиц, переулков и площадей. А в начале сентября в столице появилась улица имени погибшего активиста и воина Романа Ратушного.

В конце октября Киевсовет переименовал более 40 улиц, переулков и площадей. Тогда появились площадь Чернобаевская и переулок Скрябина.