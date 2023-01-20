У Києві пропонують перейменувати одну з вулиць у Печерському районі столиці на честь грузинського актора, співака та друга України Вахтанга Кікабідзе.

Відповідна петиція зареєстрована на сайті Київської міської ради.

Йдеться про перейменування вулиці, яка зараз названа на честь російського письменника Миколи Лєскова. В петиції пропонується назвати її на честь видатного грузина Вахтанга Кікабідзе.

Зараз дивляться

Вулиця Лєскова пролягає в Печерському районі Києва від провулку Євгена Гуцала і Печерської площі до кінця забудови.

– Вахтанг Кікабідзе – відомий грузинський актор та співак, справжній друг України, який підтримував боротьбу нашої країни за незалежність у війні проти Росії, – зазначається в тексті петиції.

Її автор Ігор Запорожець нагадує, що Кікабідзе відмовився від російського ордена Дружби через розв’язану в серпні 2008 року війну РФ проти Грузії. Тоді співак скасував ювілейні концерти в Москві й більше не бував та не виступав у Росії.

Крім того, Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну як після російського вторгнення в 2014 році, так і після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року. У 2019 році він виступав у містах на Сході України (таких як Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Рубіжне).

Наразі під петицією зібрано понад 1,3 тис. підписів із 6 тис. мінімально необхідних. Збір підписів триватиме ще 56 днів.

Як відомо, Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня цього року у віці 84 років. Артиста поховали 19 січня. Його труну вкрили двома прапорами – України та Грузії.