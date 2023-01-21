Январь, 21 в 12:17

По состоянию на утро субботы, 21 января, в Украине сохраняется значительный дефицит в энергосистеме. В то же время сократились объемы производства электричества из-за ремонта на одной из тепловых электростанций.

Об этом сообщили в Национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Потребление электроэнергии: на уровне вчерашнего дня. Выведен в аварийный ремонт один из блоков на тепловой электростанции, что уменьшило общие объемы производства электроэнергии. Дефицит мощности остается существенным, – подчеркнули в компании.

Кроме того, в прифронтовых районах Донецкой области есть повреждения в сетях оператора системы передачи.

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В связи с сокращением производства электричества облэнерго по всей Украине получили пониженные лимиты потребления на эти сутки. В областях действуют плановые почасовые графики отключения света, которые формируют облэнерго (ссылки на их сайты можно найти здесь).

Потребление электроэнергии должно находиться в рамках лимита, определяемого компанией Укрэнерго.

Из-за превышения лимитов может возникнуть аварийная ситуация в энергосистеме. Поэтому в таких случаях применяются аварийные отключения света.

В Укрэнерго напомнили, что причиной дефицита в энергосистеме являются массированные обстрелы РФ, из-за которых были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В общей сложности украинская энергосистема пережила уже 12 ракетных атак РФ и 14 ударов дронов-камикадзе по энергообъектам.

Последняя атака России, состоявшаяся 14 января, нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам ТЭС (тепловых электростанций).

К тому же более 10 ГВт основных энергетических мощностей сейчас находятся под контролем врага и недоступны энергосистеме Украины. Речь идет о крупнейшей в Украине и Европе Запорожской атомной электростанции (АЭС), Запорожской ТЭС, Луганской ТЭС, Углегорской ТЭС и Каховской ГЭС.

На временно захваченных РФ территориях юга Украины также расположено большинство ветровых и солнечных электростанций.

– Кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы, где сейчас наибольший дефицит, — объяснили в Укрэнерго.

В компании заверили, что восстановление поврежденных РФ объектов происходит постоянно. Однако после каждой новой атаки оккупантов восстановление еще больше усложняется и длится дольше.

Источник: Укрэнерго